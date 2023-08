Bestseller-Autor Dennis Lehane („Mystic River“, 58) beklagt den unversöhnlichen Umgang mit Tabuthemen: „Die Welt polarisiert sich, und man kann über nichts mehr reden. Man wird von beiden Seiten niedergebrüllt“, sagte der Schriftsteller im Gespräch mit unserer Redaktion. „Selbst der Versuch, über schmerzhafte Themen zu reden, gilt auf einmal als Sünde.“

Dennis Lehanes Figuren gebrauchen das N-Wort

Dennoch habe er den Figuren seines neuen Romans „Sekunden der Gnade“ bewusst eine rassistische Sprache gegeben – auch das N-Wort wird dabei verwendet. „Ich wollte die Welt, in der ich aufgewachsen bin, authentisch schildern. Die rassistische Sprache abzumildern, wäre hochgradig unaufrichtig gegenüber dem, was damals los war.“ Das sagte Lehane über seine Geschichte, die den Rassenhass der 70er Jahre aufgreift. „Wir haben mit einer massiven Reaktion gerechnet, aber es kam nichts.“ In der deutschen Übersetzung warnt der Verlag in einer Notiz vor dem Sprachgebrauch.

Mehr Informationen: Dennis Lehane und sein neuer Roman „Sekunden der Gnade“ größer als Größer als Zeichen Dennis Lehane kommt am 4. August 1965 in der US-Metropole Boston als Kind einer irischstämmigen Familie zur Welt. Hier wächst er im Arbeiterviertel Dorchester auf – dem Ort, an dem später auch seine Thriller spielen. Den literarischen Durchbruch erlebt er 2001 mit „Mystic River“, einem verschlungenen Krimi um Kindesmissbrauch und Rache. 2003 wird Clint Eastwoods Verfilmung mit zwei Oscars belohnt. 2009 adaptiert dann Martin Scorsese den Psychothriller „Shutter Island“; die Hauptrolle übernimmt Leonardo DiCaprio. Lehane arbeitet auch selbst als Drehbuchautor, etwa bei der renommierten Serie „The Wire“ und der Stephen-King-Verfilmung „Mr Mercedes“. Lehanes neuer Roman „Sekunden der Gnade“ führt ins Boston des Jahres 1974. Schüler weißer und schwarzer Viertel sollen per Bustransfer die Schulen tauschen. Was als Maßnahme gegen die Rassentrennung gedacht ist, löst allerdings erst recht rassistische Proteste aus. In der aufgeheizten Stimmung wird ein schwarzer Student ermordet. Wenig später verschwindet die Tochter der irischstämmigen Mary Pat. Auf ihrer Suche findet die Mutter nicht nur die Wahrheit über ihre Tochter heraus; sie begreift auch etwas über die eigene Verstrickung in den Hass ihrer Zeit. Lehandes „Sekunden der Gnade“ ist bei Diogenes erschienen und kostet 26 Euro.

Rassismus nutzt dem Kapitalismus

Ursache des Rassismus ist für Lehane der Kapitalismus: „Die Reichen verteidigen ihren Besitz, indem sie die Ärmsten damit beschäftigen, gegeneinander zu kämpfen. Am einfachsten geht das über den Rassismus“, so Lehane. „Man muss einfach nur sagen: Ihr seid nicht arm, weil wir die ganzen Ressourcen für uns behalten; ihr seid arm, weil die Immigranten euch die Arbeitsplätze wegnehmen. Die Strategie ist dreist und wird seit Hunderten von Jahren durchgezogen.“ Es gebe ein „ein hässliches Bedürfnis, sich für besser als die anderen zu halten, egal, wer diese Anderen sind. Dieses Gefühl wird gerade auf der ganzen Welt instrumentalisiert.“

Trotzdem blickte der Autor zuversichtlich in die Zukunft: „Ich bin in einer sehr rassistischen Gesellschaft aufgewachsen. Trotzdem kenne ich jede Menge Leute, die keine Rassisten sind – mich eingeschlossen. Also bin ich optimistisch.“