Tagebau Nochten Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Energiewende Das Anti-Lützerath: Der Kohleausstieg im Osten Deutschlands Von dpa | 06.05.2023, 06:26 Uhr

Mühlrose in Sachsen ist wohl das letzte Dorf in Deutschland, das der Kohle weichen muss. Anders als in Lützerath gibt es bislang keinen massiven Widerstand - auch wenn Umweltverbände protestieren wollen.