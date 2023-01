Corona-Impfung Foto: Fabrizio Bensch/Reutersdpa up-down up-down Covid-19 Coronavirus: Wer braucht künftig noch die Impfung? Von dpa | 20.01.2023, 09:46 Uhr

Am 27. Januar 2020 wurde die erste Corona-Ansteckung in Deutschland bestätigt. Mittlerweile hat sich die Lage beruhigt. Aber was bedeutet das für die Zukunft des Impfens gegen Sars-Cov-2?