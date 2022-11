Im Interview mit unserer Redaktion forderte Long-Covid-Experte Schieffer: „Wir brauchen ein Nationales Long-Covid-Institut. Da müssen Fachleute aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten.” Zudem müsse die Datenerhebung besser werden. „Wir müssen besser verstehen, warum manche Menschen an Long Covid erkranken. Wer erkrankt? Was sind die Risikogruppen? Es braucht endlich mehr Transparenz”, sagte Schieffer im Interview.

Tausende Long-Covid-Patienten auf Warteliste

Gemeinsam mit Kollegen betreibt der Kardiologe an der Uniklinik Marburg seit einigen Monaten eine Long-Covid-Ambulanz. Die Nachfrage sei groß, so Schieffer im Interview. „Zwischenzeitlich waren unsere Server zur Terminvergabe unter der Last zusammengebrochen. Wir haben eine Warteliste bis in den kommenden Sommer hinein und noch immer warten 2000 bis 3000.” In der Ambulanz werden Patienten vorstellig, die zuvor an Corona erkrankt waren oder - in deutlich geringerer Zahl - eine Corona-Impfung erhalten haben.

Lesen Sie hier das gesamte Interview mit Professor Schieffer.