China eine dreitägige Militärübung rund um die Insel Taiwan begonnen. Foto: CCTV/AP/dpa up-down up-down Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe Spannungen nehmen zu: China beginnt dreitägige Militärübungen um Taiwan Von dpa | 08.04.2023, 04:16 Uhr

Nach dem Besuch von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA hatte China drastische Reaktionen angekündigt. Nun setzte die Regierung in Peking die Androhung in die Tat um.