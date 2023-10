Konferenz soll Ende November stattfinden Chef-Klimaverhandlerin Morgan warnt vor Platzen des Klimagipfels wegen Nahost-Krieg Von Tobias Schmidt | 23.10.2023, 01:00 Uhr Jennifer Morgan findet, für eine globale Lösung der Klimakrise braucht es die Klimakonferenz in Dubai. Foto: dpa/Britta Pedersen up-down up-down

Trotz des Nahost-Krieges will Chef-Klimaschutzverhandlerin Jennifer Morgan am Klimagipfel in Dubai festhalten. Für die Klimakrise brauche es globale Lösungen und die Weichen müssten jetzt gestellt werden.