SPD-Politikerin Malu Dreyer kritisiert den CDU-Vorstoß zum Ende der Rente mit 63. Foto: imago-images/Bernd Elmenthaler up-down up-down Wegen Fachkräftemangel Aus für Rente mit 63: Dreyer und Schwesig finden Spahn-Vorstoß ungerecht und rücksichtslos Von dpa | 29.05.2023, 16:27 Uhr

In vielen Wirtschaftsbranchen wird händeringend Verstärkung gesucht. Das facht die Debatte wieder an, wie es mit früheren Eintritten in die Rente aussieht - und auch mit anderen Wegen zu mehr Personal.