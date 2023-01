In einer aktuellen Stunde des Bundestages ging es um die Proteste in Lützerath. Symbolfoto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Streit um Kohleabbau Bundestag debattiert über Lützerath – heftige Kritik an den Grünen Von dpa | 20.01.2023, 16:53 Uhr

Der Bundestag hat am Freitag in einer Aktuellen Stunde über die Proteste in Lützerath debattiert. Viele Redner nahmen dabei vor allem die Rolle der Grünen ins Visier.