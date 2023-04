Ein Schulterpatch zeigt das Logo des Bundeswehr Lufttransportstützpunkt „Camp Vie Allemand“ im nigrischen Niamey. Die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit den Streitkräften des Niger wurde am Freitag vom Bundestag beschlossen. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Aufbau der Streitkräfte vor Ort Bundestag beschließt neuen Bundeswehreinsatz in Niger: Was jetzt passiert Von dpa | 28.04.2023, 14:04 Uhr

Der Einsatz der Bundeswehr im afrikanischen Staat Mali geht zu Ende. Dafür beginnt er jetzt im Niger, wie der Bundestag am Freitag beschlossen hat. Die Bedingungen sind klar, was die Soldaten dort tun sollen – und was nicht.