Nach Attentat auf zwei Schweden Brüsseler erleben Déjà-vu: Der Anschlag ist ein schrecklicher Weckruf Meinung – Katrin Pribyl | 17.10.2023, 17:13 Uhr Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile von der Polizei erschossen. . Foto: dpa/AP/Nicolas Landemard

Nach dem Anschlag auf zwei Schweden steht Brüssel unter Schockstarre. Schon wieder. Die Tat weckt schmerzhafte Erinnerungen an den Anschlag von 2016. Gleichzeitig ist sie ein Weckruf, islamistischen Terrorismus in Europa wieder in den Fokus zu nehmen.