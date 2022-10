Suella Braverman ist die neue Innenministerin von Großbritannien. Sie will einen harten Kurs in der Asylpolitik fahren. Foto: dpa/Jacob King up-down up-down Harter Kurs in der Asylpolitik Britische Innenministerin träumt davon, Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben und | 04.10.2022, 20:36 Uhr Von Flora Hallmann dpa | 04.10.2022, 20:36 Uhr

Der Rechtsruck in Großbritannien geht weiter. Die neue Innenministerin Suella Braverman will einen harten Kurs in der Asylpolitik fahren und illegal ins Land gekommene Menschen nach Ruanda deportieren. Das Grundrecht auf Asyl will sie ignorieren.