Kriminalität Brandanschlag auf geplante Flüchtlingsunterkunft in Sachsen Von dpa | 28.10.2022, 12:58 Uhr

In wenigen Tagen sollten 30 Flüchtlingsfamilien das Spreehotel in Bautzen als neue Unterkunft beziehen. Unbekannte legten nun in der Nacht Feuer. Erst vor wenigen Tagen gab es Proteste gegen die Nutzung.