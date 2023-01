Boris Pistorius (l.) bei seinem Antrittsbesuch: Der Minister fuhr auch selbst in dem Schützenpanzer Puma. Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Besuch bei der Bundeswehr Boris Pistorius im Pannen-Panzer Puma: Was er der Truppe verspricht Von dpa, mma | 26.01.2023, 18:21 Uhr

Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zum Antrittsbesuch bei der Truppe in Sachsen-Anhalt. Was der Bundeswehr-Chef verspricht und warum Erinnerungen an seine eigene Wehrzeit hochkommen.