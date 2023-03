Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer war am Donnerstagabend in der Talkshow von Maybrit Illner zu Gast. Archivfoto: imago images/ULMER Pressebildagentur up-down up-down Tübingens OB bei Maybrit Illner „Wir schaffen das nicht mehr“: Palmer fordert Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik Von Jakob Patzke | 17.03.2023, 13:51 Uhr

Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen fühlen sich viele Kommunen in Deutschland überfordert. In der Talkshow von Maybrit Illner übte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer scharfe Kritik an der Bundesregierung – und forderte weniger Anreize für Menschen auf der Flucht.