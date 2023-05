Der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Flüssiggas-Terminal in Ostsee Streit um LNG-Terminal vor Rügen: Binzer Bürgermeister attackiert Manuela Schwesig Von Uwe Reißenweber | 31.05.2023, 12:24 Uhr

Die Fronten in der Debatte um ein Flüssiggas-Terminal vor der Ostseeinsel sind verhärtet, ein Kompromiss ist nicht in Sicht. Das machte Karsten Schneider am Dienstag in Schwerin deutlich.