US-Präsident Joe Biden bei einer Rede im Hauptquartier der Central Intelligence Agency (CIA) im US-Bundesstaat Virginia. Foto: Susan Walsh/AP/dpa FOTO: Susan Walsh up-down up-down USA Biden verteidigt Reise nach Saudi-Arabien Von dpa | 10.07.2022, 05:18 Uhr

Für seinen geplanten Besuch in dem Wüstenstaat erntet der US-Präsident von Menschenrechtlern scharfe Kritik. Der saudische Kronprinz soll den Mord an Journalist Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben haben.