US-Präsident Joe Biden spricht im East Room des Weißen Hauses über die jüngsten Fälle von Waffengewalt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa FOTO: Evan Vucci USA Biden fordert strengere Waffenregeln Von dpa | 03.06.2022, 03:18 Uhr

Buffalo, Uvalde, Tulsa: Die Debatte um das US-Waffenrecht ist wieder in vollem Gange. Präsident Joe Biden will Sturmgewehre verbieten - ein solches Gesetz dürfte jedoch an den Republikanern scheitern.