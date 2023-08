Urlaub mal anders „Wacken mit Panzern“: Wo Panzernarren ihre Leidenschaft ausleben Von Tim Prahle | 24.08.2023, 06:00 Uhr Kampfpanzer wie der Leopard sind in der Ukraine im Kriegseinsatz. Doch die Vorgänger-Modelle locken bei eigenen Events Tausende Besucher an. Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down

Es sind gewaltige Kriegs- und Tötungsmaschinen. Und dennoch locken sie Tausende Festival-Besucher an: Panzer. In Großbritannien strömten dieses Jahr wieder Tausende Gäste zum Tankfest, in Deutschland erwarten Fans sehnsüchtig die Rückkehr von „Stahl auf der Heide“.