Die gedruckte Version des Koalitionsvertrags von CDU und SPD, aufgenommen nach einem Pressetermin zur Vorstellung des ausgehandelten Koalitionsvertrags. Foto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Schwarz-Rot in der Hauptstadt Berliner CDU stimmt für Regierungskoalition mit der SPD Von dpa | 24.04.2023, 18:17 Uhr

Die CDU stimmt für eine Koalition mit der SPD in Berlin. Damit stehen alle Zeichen in der Hauptstadt auf Schwarz-Rot. Geht am Donnerstag die Wahl des neuen Regierungschefs ebenso glimpflich über die Bühne?