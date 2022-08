Ein Gedenkkranz liegt bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer von Mauer und Teilung vor dem Mahnmal. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Geschichte Berlin: Erinnerung an Beginn des Mauerbaus vor 61 Jahren Von dpa | 13.08.2022, 14:14 Uhr

Am 13. August 1961 begann die DDR mit dem Bau der Mauer, die Berlin Jahrzehnte in zwei Hälften teilte. Zum Jahrestag erinnern Politiker in Berlin und Brandenburg an die Opfer der Teilung.