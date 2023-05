Wolodymyr Selenskyj (l.) trifft unter anderem auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Rätselraten vorbei Berater: Ukraine-Präsident Selenskyj kommt zum G7-Gipfel Von dpa | 19.05.2023, 21:09 Uhr | Update vor 33 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende am Gipfeltreffen der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) in Hiroshima teilnehmen.