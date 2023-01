Greta Thunberg bei den Protesten gegen die Räumung des Dorfes Lützerath für den Kohleabbau. Foto: dpa/Federico Gambarini up-down up-down Räumung in Lützerath Greta Thunberg zieht über die Grünen her: „Sehr heuchlerisch“ , Maximilian Matthies und | 16.01.2023, 07:02 Uhr Von Flora Hallmann dpa | 16.01.2023, 07:02 Uhr

Klimaaktivistin Greta Thunberg ist nach ihrem Überraschungsbesuch bei der Räumung in Lützerath am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“ zu sehen und übt scharfe Kritik an der Rolle der Grünen. Auch der Polizeieinsatz steht im Fokus.