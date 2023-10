Bundesaußenministerin Baerbock reist am Freitag zu Solidaritätsbesuch nach Israel Von dpa | 12.10.2023, 15:26 Uhr | Update vor 7 Min. Baerbock Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist nach dem blutigen Angriff der islamistischen Hamas an diesem Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Donnerstag in Berlin mit.