Annalena Baerbock Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archiv Bundesaußenministerin Baerbock erstmals seit Kriegsbeginn in der Ostukraine Von dpa | 10.01.2023, 16:32 Uhr

In einer geheimen Aktion reist Außenministerin Annalena Baerbock in das im September befreite Gebiet Charkiw in der Ostukraine. Sie will damit auch ein Zeichen Richtung Moskau setzen.