Annalena Baerbock Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Bundesregierung Baerbock bei Deutscher Bank und BASF - China-Strategie Thema Von dpa | 19.07.2023, 05:20 Uhr

Nach ihrem Kurztrip zur Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York setzt Außenministerin Baerbock ihre Sommerreise in Deutschland fort. Es geht um Widerstandsfähigkeit - und das Verhältnis zu Peking.