Fridays for Future Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Fridays for Future Aufruf zu Klimaprotest weltweit - 250 Orte in Deutschland Von dpa | 03.03.2023, 05:09 Uhr

2018 setzt sich Greta Thunberg erstmals zu einem „Schulstreik fürs Klima“ vor das Parlament in Stockholm. Inzwischen demonstrieren regelmäßig Tausende. Nun steht der erste Aktionstag in diesem Jahr an.