Historischer Tag Die letzten Atomkraftwerke in Deutschland sind abgeschaltet – wie es jetzt weitergeht Von dpa | 16.04.2023, 07:25 Uhr

Am späten Samstagabend war es so weit: Nach mehr als 60 Jahren wurden die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz genommen. Doch ist das Kapitel der Kernenergie damit wirklich beendet?