Nun ist Schluss: Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen wird abgeschaltet. Foto: Sina Schuldt/dpa
Nach 55 Jahren schließt sich der Kreis
Wie das deutsche Atomzeitalter im Emsland begann – und endet
Von Nina Kallmeier | 15.04.2023, 07:30 Uhr

Einmal wurde das Aus eines der letzten Atommeiler in Deutschland verschoben, nun ist es endgültig vorbei. Damit wird im emsländischen Lingen am heutigen Samstag Geschichte geschrieben. Denn dort begann einst 1968 auch mit die kommerzielle Produktion von Atomstrom in Deutschland.