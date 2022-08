Schild ·Aushilfe dringend gesucht· FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Arbeitskräftemangel Arbeitsmarkt: So viele freie Stellen wie nie Von dpa | 11.08.2022, 13:12 Uhr

Überall mangelt es an Arbeitskräften. Laut offizieller Statistik waren noch nie so viele Stellen frei. Wo am dringendsten gesucht wird.