Assad nicht länger isoliert Arabische Länder beschließen Syriens Rückkehr in die Arabische Liga Von dpa | 07.05.2023, 14:38 Uhr

Die Außenminister der arabischen Länder haben eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga beschlossen. Das sagte Gamal Ruschdi, Sprecher des Generalsekretärs der regionalen Organisation, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Kairo. Damit endet die Isolation der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad, die wegen ihres gewaltsamen Vorgehens gegen die eigene Bevölkerung 2011 aus der Organisation ausgeschlossen wurde.