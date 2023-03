Kemal Kilicdaroglu Foto: Bradley Secker/dpa up-down up-down Türkei Anti-Erdogan-Bündnis berät über Aufstellung im Wahlkampf Von dpa | 02.03.2023, 18:05 Uhr

Wer tritt bei der Wahl in der Türkei am 14. Mai gegen Recep Tayyip Erdogan an? Das sogenannte Sechser-Bündniss verhandelte mehrere Stunden, einen Namen gibt es bisher immer noch nicht.