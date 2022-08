Eine Geflüchteten-Unterkunft in Leipzig ist am Wochenende mit Brandsätzen beworfen worden Foto: dpa/Sebastian Willnow up-down up-down Verstärkte Bewachung aller Unterkünfte Nach Brandanschlag auf Geflüchteten-Unterkunft: Täter noch nicht gefasst Von dpa | 29.08.2022, 11:24 Uhr

In der Nacht zum Samstag hatten Unbekannte mehrere Brandsätze gegen die Hauswand einer Geflüchteten-Unterkunft in Leipzig geworfen. Die Polizei kündigt jetzt eine verstärkte Bewachung aller Unterkünfte an.