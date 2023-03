Spitzentreffen der Ampel-Koalition Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Regierung Ampel-Koalition sucht den Arbeitsmodus Von dpa | 26.03.2023, 09:25 Uhr

Dass es in der Koalition gerade nicht rund läuft, spürt man an allen Ecken und Enden. SPD, Grüne und FDP setzen darauf, bei einem Spitzentreffen am Wochenende Knoten zu durchschlagen. Davon gibt es genug.