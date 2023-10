AfD-Chefin Alice Weidel hat nach Angaben ihrer Partei wegen einer Anschlagsdrohung einen Wahlkampfauftritt absagen müssen. Es hätten sich "Hinweise verdichtet (...), die auf einen Anschlag auf ihre Familie hindeuteten", teilte ein Sprecher der Partei am Mittwoch mit. Weidel und ihre Familie seien deshalb "von Sicherheitsbehörden aus ihrer privaten Wohnung an einen sicheren Ort" gebracht worden.

"Aus Vorsichtsgründen" habe sie am Dienstag auf öffentliche Auftritte verzichtet, sagte der Sprecher. Weidel hatte deshalb nicht wie geplant an einer AfD-Veranstaltung zur bayerischen Landtagswahl im bayerisch-thüringischen Mödlareuth teilgenommen. Es blieb offen, wie lange Weidel auf öffentliche Auftritte verzichtet.

Das für den Personenschutz von Politikern zuständige Bundeskriminalamt (BKA) teilte auf Anfrage der französischen Nachrichtenagentur AFP mit, die Absage von Weidels Teilnahme an der Veranstaltung am Dienstag sei "nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA" erfolgt. Darüber hinaus könne die Behörde "zu taktischen Maßnahmen oder Gefährdungsmomenten keine Auskunft geben".

Botschaft von Alice Weidel an AfD-Anhänger

Die AfD hatte Weidel als Hauptrednerin zum Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth geladen – einem Ort, der sowohl in Bayern als auch in Thüringen liegt und durch den früher die innerdeutsche Grenze verlief. Der Termin sollte der Höhepunkt des AfD-Wahlkampfes in Bayern sein.

Weidel wandte sich mit einer Videobotschaft an ihre Anhänger. „Ich würde nichts lieber tun, als heute bei euch zu sein, aber ich kann es leider nicht“, sagte sie und rief dazu auf, der bayerischen Staatsregierung unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Wahl am kommenden Sonntag einen Denkzettel zu verpassen.

Alice Weidel meldet sich angeblich von einem sicheren Ort aus in einer Videobotschaft.

Statt an sicherem Ort im Urlaub auf Mallorca

Während die AfD bei der Kundgebung davon sprach, dass Weidel und ihre Familie an einem sicheren Ort seien, weilte die Parteichefin tatsächlich im Urlaub auf Mallorca, wie aus einem Bericht des „Spiegel“ hervorgeht. Demnach wurde sie am 3. Oktober, als sie eigentlich beim Wahlkampfauftritt in Bayern sein wollte, in einem Restaurant auf der spanischen Ferieninsel gesehen. Ein Sprecher aus dem Büro von Alice Weidel bestätigte den Bericht.

Laut des Sprechers sei die Familie nach dem sicherheitsrelevanten Zwischenfall am 23. September der Empfehlung gefolgt, „einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben“. Offen blieb auf Nachfrage des „Spiegel“ wie der Mallorca-Urlaub mit der angeblichen Bedrohungslage gegen Weidel vereinbar sei. Trotz der Sicherheitslage saß sie auch am 29. September noch in einer Sitzung des Deutschen Bundestags.