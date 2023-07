Flughafen Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Klima Aktivisten blockieren Hamburger und Düsseldorfer Flughafen Von dpa | 13.07.2023, 07:47 Uhr

Zum Start der Ferien herrscht an den Flughäfen in der Regel Hochbetrieb. Doch an zwei deutschen Flughäfen geht streckenweise nichts mehr. Klimaaktivisten kleben auf den Rollfeldern.