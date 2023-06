Die Luftwaffenübung Air Defender 2023 hat begonnen - und bringt nun doch einzelne Verspätungen an Flughäfen mit sich. Foto: dpa/Bodo Marks up-down up-down Größte Nato-Luftwaffenübung Air Defender 2023 hat begonnen: Erste Verspätungen am Hamburger Flughafen Von dpa | 12.06.2023, 15:08 Uhr

Die größte Luftwaffenübung der Nato, das Manöver „Air Defender 2023“, hat am Montag begonnen. Das hat nun offenbar doch Auswirkungen auf den Flugverkehr: Am Hamburger Flughafen kam es bereits zu Verspätungen. So läuft es an anderen Flughäfen Deutschlands.