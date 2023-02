Erster Afrika-Russland-Gipfel Foto: Valery Sharifulin/POOL TASS Host Photo Agency/dpa up-down up-down Machtkampf Afrika: Russland, China und USA buhlen um Einfluss Von dpa | 08.02.2023, 12:13 Uhr

So viele ranghohe Besuche hat es in Afrika selten gegeben. Seit Monaten geben sich Vertreter der USA, Chinas und Russlands die Klinke in die Hand. Es geht um Bodenschätze, Sicherheit und - Macht.