Umfrage für den „Deutschlandtrend" AfD-Sieg bei Wahlen verhindern? Mehrheit ist für Schulterschluss von Parteien Von dpa | 23.06.2023, 10:41 Uhr

Die AfD nimmt seit Wochen in den Umfragen an Fahrt auf. Doch eine Mehrheit der Deutschen findet es laut einer Umfrage richtig, wenn sich andere Parteien zusammentun, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern. Solch einen Versuch gibt es derzeit in Thüringen.