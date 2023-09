Verwarnungen im Bundestag AfD-Politiker kassieren meiste Ordnungsrufe: Eine Frau sticht besonders hervor Von afp | 12.09.2023, 10:56 Uhr Die AfD-Fraktion im Bundestag. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down

In der aktuellen Legislaturperiode führen mehrere AfD-Politiker die Liste der meisten Ordnungsrufe im Bundestag an. Wer am häufigsten zurechtgewiesen werden muss.