Der neue Vorsitzende der Jungen Alternative ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck. Foto: dpa/Bodo Schackow up-down up-down Abgeordneter Hannes Gnauck AfD-Jugend wählt „Extremisten“ zum Vorsitzenden Von dpa | 16.10.2022, 11:18 Uhr

Die Junge Alternative hat mit Hannes Gnauck einen neuen Vorsitzenden, den der Militärische Abschirmdienst als „Extremist“ einstuft. Der Zeitsoldat drohte zuletzt nach einer AfD-Demo in Berlin gegen die steigenden Energiepreise: „Zieht euch warm an da oben“. Was noch über ihn bekannt ist.