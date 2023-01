Die AfD könnte gezwungen werden, eine Großspende zurückzuzahlen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka up-down up-down Erbe von Reiner Strangfeld Rechtsextremist vermacht AfD zehn Millionen Euro – aber war er zurechnungsfähig? Von Flora Hallmann | 06.01.2023, 20:57 Uhr

Mehr als zehn Millionen Euro hinterließ der Erfinder Reiner Strangfeld der AfD – die größte bekannte einzelne Zuwendung an eine politische Partei in der Geschichte der Bundesrepublik. Doch nun kommen Zweifel am Testament auf.