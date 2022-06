ARCHIV - Bei dem dreitägigen AfD-Parteitag wählen die Delegierten eine neue Spitze. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Parteitag AfD entscheidet über neue Parteispitze und künftigen Kurs Von dpa | 17.06.2022, 05:49 Uhr

Rückt die AfD weiter nach rechts? Und wer steht künftig an ihrer Spitze? Entscheidungen darüber fallen in den kommenden drei Tagen auf dem AfD-Parteitag in Riesa.