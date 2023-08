Frau Behrens, täuscht der Eindruck oder ist es ein bisschen ruhiger geworden um Geldautomaten-Sprengungen in Niedersachsen?

Das ist richtig. Es ist tatsächlich etwas ruhiger geworden.

Woran liegt das und lässt sich das mit Zahlen belegen?

Unsere Polizei hat sich strategisch und operativ gut aufgestellt. So konnten wir in diesem Jahr 17 Tatverdächtige nach erfolgten Sprengungen festnehmen und auch eine Tatserie von insgesamt 18 Geldautomatensprengungen aufklären. Verantwortliche Täter konnten in den Niederlanden festgenommen werden. Darüber hinaus haben wir die Banken in die Pflicht genommen, mehr Vorkehrungen zu treffen. Hinzu kommt, dass wir aktuell Gerichtsverfahren hatten, in denen sehr deutliche Strafen gegen die Täter verhängt wurden. Das alles schlägt sich in niedrigeren Zahlen nieder: Bis Anfang der Woche hatten wir in Niedersachsen in diesem Jahr 20 Geldautomatensprengungen zu verzeichnen, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 46.

Gesetzliche Vorgaben zum Schutz vor Explosionen braucht es für Banken und Sparkassen also doch nicht?

Das wird abzuwarten sein – ein Gesetz ist sicher noch nicht ganz vom Tisch. Wir haben aber festgestellt, dass der sehr intensive Dialog mit der Bankenwirtschaft und unsere Polizeiarbeit erfolgreich waren. Bis es ein Gesetz gibt und das dann auch tatsächlich greift, dauert es sehr lange. Ich setze da weiter auf den direkten Austausch sowie auf schnelle, messbare Ergebnisse. Wir haben von der Bankenwirtschaft immer wieder Maßnahmen eingefordert und in der Folge haben die Geldinstitute zugesagt, ihrerseits mehr und bessere Schutzvorkehrungen zu treffen. Das Thema ist sicher noch nicht durch, aber in Niedersachsen sind wir auf einem guten Weg.