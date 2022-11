#84Gründe oder #84Schauspieler: Karl Lauterbachs Impfkampagne wird auf Twitter attackiert. Foto: imago-images/Christian Marquardt up-down up-down #84Gründe oder #84Schauspieler Twitter-Gerücht weckt Zweifel an Lauterbach-Kampagne Von Daniel Benedict | 11.11.2022, 17:24 Uhr

Auf Twitter werden Zweifel an Karl Lauterbachs Impfkampagne „84 Gründe“ geschürt. Was ist dran am Vorwurf, das Gesundheitsministerium habe Fake-Testimonials gebucht? Wir haben nachgefragt.