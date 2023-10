In Syrien sind bei einem Drohnenangriff auf eine Abschlussfeier in einer Militärakademie mindesten 78 Menschen getötet worden. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London. Demnach sollen unter den Toten auch neun Zivilisten sein. Außerdem soll es bei dem Angriff vom Donnerstag in Homs rund 140 Verletzte gegeben haben. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen, weil sich einige der Verletzten im kritischen Zustand befänden. Die Organisation stützt sich bei ihren Angaben auf die Informationen von Aktivisten vor Ort. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Angriff.

Die syrische Armee hatte zuvor erklärt, dass „bewaffnete Terrororganisationen“ die Abschlussfeier von Offiziersstudenten der Militärhochschule angegriffen hätten. Die Armee wolle „mit aller Härte“ auf den „feigen Terrorakt“ reagieren.

Konflikt in Syrien dauert schon zwölf Jahre an

Die Syrische Beobachtungsstelle vermutete, dass es sich entweder um einen Angriff der militant-islamistischen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) oder der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) handeln könnte. Beide wollen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad stürzen. Diese kontrolliert inzwischen wieder zwei Drittel des Landes, darunter auch die Provinz Homs.

Der Konflikt in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Daraus entwickelte sich später ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Eine politische Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.