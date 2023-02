Sozialwahl Foto: picture alliance / Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Wahlen 52 Millionen Menschen zur Sozialwahl aufgerufen Von dpa | 05.02.2023, 05:46 Uhr

Die Sozialwahl findet im Vergleich zu anderen Wahlen in Deutschland keine so große Beachtung. In diesem Jahr gibt es aber Besonderheiten - der Bundeswahlbeauftragte spricht von „zwei Innovationen“.