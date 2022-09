Olympia-Attentat Foto: Horst Ossinger/dpa up-down up-down Terrorismus 50 Jahre nach Olympia-Attentat: Gedenken in Fürstenfeldbruck Von dpa | 05.09.2022, 04:02 Uhr

Während der Olympischen Spiele in München entführen palästinensische Terroristen am 5. September 1972 elf israelische Geiseln. Der Befreiungsversuch endet in einem Desaster.