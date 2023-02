„Abtreibung? Nein Danke!“: Vielerorts kommt es zu Protesten gegen Schwangerschaftsabbrüche. Archivfoto: dpa/Tobias Hase up-down up-down Schwangerschaftsabbruch Familienministerin kündigt Gesetz an: So will Paus Abtreibungsgegner stoppen Von Pia Hinrichs | 23.02.2023, 13:01 Uhr

Jedes Jahr rund um den Aschermittwoch kündigt eine Bewegung unter dem Namen „40 Days For Life“ an, während der Fastenzeit gegen Abtreibungen zu demonstrieren. So geschehen am Mittwoch in mehreren deutschen Städten – jetzt reagiert Familienministerin Lisa Paus.