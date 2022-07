Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1: Auch in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern haben die Wartungsarbeiten an der Ostsee-Pipeline begonnen. Es fließt deshalb vorerst kein Gas mehr aus Russland. Und die Zukunft ist ungewiss.

