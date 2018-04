Sersch Sargsjan : Armenischer Ministerpräsident tritt nach Protesten zurück

Sargsjan wurde kritisiert, weil er nach zehn Jahren die Macht nicht abgegeben hat.

von dpa

23. April 2018, 14:50 Uhr

Eriwan | Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan hat unter dem Druck andauernder Straßenproteste seinen Rücktritt erklärt. Das meldeten am Montag übereinstimmend die russischen Agenturen Tass und Interfax aus Eriwan. Die Straßenproteste in der Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus dauern seit elf Tagen an.

Sargsjan wird kritisiert, weil er nach zehn Jahren die Macht nicht abgegeben hat, sondern vom Präsidentenamt vergangene Woche an die Spitze der Regierung gewechselt ist.

Mehrere Tausend armenische Studenten hatten am Montag die Proteste gegen Ministerpräsident Sersch Sargsjan fortgesetzt. In langen Kolonnen zogen sie nach örtlichen Medienberichten friedlich ins Zentrum der Hauptstadt Eriwan. Dort hielt die Polizei die Straße am Parlament abgeriegelt. Zugleich rief die Polizei die Demonstranten dazu auf, gemeinsam für einen geordneten Verlauf der Kundgebung zu sorgen. Das meldete die Agentur Interfax.

Foto: Davit Abrahamyan

Am Sonntag waren etwa 280 Demonstranten festgenommen worden, darunter der Organisator der Proteste, Nikol Paschinjan. Trotzdem hatten sich abends mehrere Zehntausend Menschen auf dem Platz der Republik versammelt. Verteidigungsminister Wigen Sarkissjan sagte am Montag, ein Einsatz der Armee im Inland sei nur bei Verhängung des Ausnahmezustandes möglich. „Aber das ist einstweilen nicht nötig und wird, hoffe ich, auch künftig nicht nötig sein“, sagte er der Agentur Tass zufolge.

„Die samtene Revolution“

Schon am Samstagabend hatten sich etwa 40.000 Menschen in euphorischer Stimmung im Zentrum Eriwans versammelt. „Die samtene Revolution ist unumkehrbar, ihr Sieg ist unabwendbar“, sagte Paschinjan. Er ist Vorsitzender der Oppositionsfraktion Elk (Ausweg).

Bei dem fruchtlosen Gesprächsversuch am Sonntag erinnerten Sargsjan und Paschinjan einander warnend an das Blutvergießen in Armenien von 2008: Damals waren bei Protesten gegen die Wahl von Sargsjan zum Präsidenten zehn Menschen getötet worden.

Streit um Berg-Karabach

Sargsjan stammt wie andere führende armenische Politiker aus dem zu Aserbaidschan gehörenden Gebiet Berg-Karabach. Er hat im Krieg um diese Region von 1992 bis 1994 Karriere gemacht. Truppen der Armenier halten seitdem Berg-Karabach und weite Teile Aserbaidschans besetzt.

Doch der Dauerkonflikt ist auch eine schwere Bürde für das kleine Land mit nur knapp drei Millionen Einwohnern. Auch mit der Türkei ist Armenien verfeindet. Es kann letztlich nur auf die große Zahl an Auslands-Armeniern und auf Russland als Schutzmacht zählen.